Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США

07.02.2022 11:00

Донецкий национальный технический университет в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» начал создание «Акселератора молодежных инноваций». Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на публикацию на странице университета в фейсбук.

Грантом предусмотрено обучение команды Акселератора, обновление образовательных программ и модулей, а также обустройство коворкинг-пространства и двух лабораторий — лаборатории по прототипированию и электронике, лаборатории технологических и инженерных решений.

Университет получил:

- 12 мощных ПК и ноутбук с лицензионным программным обеспечением;

- 12 веб-камер;

- сетевой коммутатор и точки беспроводного доступа;

- 12 источников бесперебойного питания;

- проектор и комплект для ведения стримов.

Эту технику будут использовать для обустройства коворкинга. В учебное время там будут учиться студенты, а во внеучебное время — жители громады.