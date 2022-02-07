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Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США
Донецкий национальный технический университет в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» начал создание «Акселератора молодежных инноваций». Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на публикацию на странице университета в фейсбук.
Грантом предусмотрено обучение команды Акселератора, обновление образовательных программ и модулей, а также обустройство коворкинг-пространства и двух лабораторий — лаборатории по прототипированию и электронике, лаборатории технологических и инженерных решений.
Университет получил:
- 12 мощных ПК и ноутбук с лицензионным программным обеспечением;
- 12 веб-камер;
- сетевой коммутатор и точки беспроводного доступа;
- 12 источников бесперебойного питания;
- проектор и комплект для ведения стримов.
Эту технику будут использовать для обустройства коворкинга. В учебное время там будут учиться студенты, а во внеучебное время — жители громады.
Теги: США, Донбасс, помощь, ВУЗ, переселенец
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