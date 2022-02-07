На КПВВ "Новотроицкое" задержали шпионку "ДНР"

07.02.2022 15:00

Правоохранители разоблачили в Донецкой области женщину, которая шпионила за украинскими военными в интересах сепаратистов "ДНР". Об том сообщает областная прокуратура в понедельник, 7 февраля.

Установлено, что в течение января 2022 года жительница села Гранитное Волновахского района собирала сведения, касающиеся дислокаций и перемещений подразделений ВСУ, которые передавала через мессенджер своим кураторам из "ДНР".

Поскольку у женщины есть образование картографа, то она составляла детализированные отчеты, на которых отмечала технику, окопы, блиндажи, блокпосты, а также дома и укрытия, используемые украинскими военнослужащими.

Женщину задержали в пункте пропуска Новотроицкое. Как уточняет СБУ, она направлялась к куратору на новыми инструкциями и деньгами, которые отказывалась получать на карту в целях конспирации.

По данному факту начато уголовное производство по статье о пособничестве деятельности террористической деятельности (ч.1 ст.258-3 УК Украины). Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 200 тысяч гривен.