В ОРДО назвали основные статьи экспорта

07.02.2022 14:00

Уголь, кокс и металлопрокат заняли 90% структуры экспорта ОРДО по итогам января-ноября прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства доходов и сборов ДНР".

Отмечается, что 73% товаров – уголь каменный, антрацит, кокс, полукокс. Объем экспорта этой группы увеличился на 30% к аналогичным показателям 2020 года. Прокат черных металлов, чугун в чушках заняли в структуре экспорта 17,9%.

"В денежном выражении экспорт в 2021 году составил 48 606,96 млн рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,64% ниже", – сказано в сообщении.