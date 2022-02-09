Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино

09.02.2022 10:00

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетили Широкино Донецкой области. Об этом Джапарова написала в Твиттере.

"Вместе с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок посетили Широкино. Когда-то прибрежный поселок возле моря, апокалиптически выглядит в 21 веке. Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так", - написала первая замминистра.

Джапарова поблагодарила Германию за поддержку и содействие в сдерживании РФ от дальнейшей эскалации.