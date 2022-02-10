На Донбассе один обстрел за сутки

10.02.2022 10:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины. У ВСУ сутки прошли без потерь. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Недалеко от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в утренней сводке.

В штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.