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В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года
10.02.2022 17:00
В Краматорске минутой молчания и возложением цветов почтили память жителей города, погибших в результате российского обстрела семь лет назад.
"Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме и коварстве нашего врага. Преклоняемся перед невинными жертвами агрессора и знаем, что преступники будут наказаны. Помните!", — написал глава ДонОГА Павел Кириленко в Фейсбук.
10 февраля боевики обстреляли территорию штаба Антитеррористической операции и Краматорский аэродром, в зону обстрела попали и жилые кварталы города. При обстреле боевики использовали снаряды кассетного типа, которые запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах.
В результате атаки погибли 17 мирных жителей Краматорска, еще 64 человека были ранены, в том числе пятеро детей.
Теги: Донбасс, Краматорск, память, жертвы, обстрел
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