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Архив - Донецкая область

В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин

10.02.2022 16:00
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В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин

В ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова сообщила, что все детские сады переведены на карантин, передает "ZI.ua".
Дистанционное обучение для школьников Покровска продлили на две недели. Воспитанники детских садов будут находиться на картине ближайшую неделю.
По словам директора КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Инессы Остряниной, в громаде фиксируется еженедельный рост заболеваемости Covid-19. В сравнении с прошлой неделей он увеличился на 15%.
Но, несмотря на карантин, в детских садах будут работать дежурные группы, куда родители, если это необходимо, смогут привести детей.
"Будут обращения от родителей о том, что малышей не с кем оставить. Именно по этой причине просим оставить дежурные группы", - добавила и. о. начальника отдела образования Анастасия Долгая.



Теги: Донбасс, карантин, детский сад , Покровск
 
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