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Архив - Донецкая область

Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС

10.02.2022 11:00
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Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС

Представители ведущих иностранных СМИ побывали в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС.
Среди участников делегации были корреспонденты Agence France-Presse, Associated Press, CNN, Reuters, Sky News, The Washington Post и другие.
Вместе с командующим Объединенными силами генерал-лейтенантом Александром Павлюком, заместителем министра обороны Анной Маляр, командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским и министром культуры и информполитики Украины Александром Ткаченко представители СМИ посетили Авдеевку.
Журналисты побывали на позициях одного из подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими военнослужащими. Также представители СМИ имели возможность собственными глазами увидеть и снять последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру.
В ходе совместного брифинга командующий ОС генерал-лейтенант Александр Павлюк ознакомил гостей с текущей ситуацией в районе проведения ООС. Он также подчеркнул, что украинские воины сейчас защищают не только свою Родину, но и весь цивилизованный мир.



Теги: Донбасс, Авдеевка, СМИ, журналисты, ООС
 
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