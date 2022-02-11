- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием14:00
- Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино10:00
- В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом14:00
- Свыше 240 человек проследовали через гумкоридор под Донецком 7 февраля12:00
- Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса10:00
Противник восемь раз обстрелял позиции ООС за сутки
Сепаратисты на Донбассе в течение минувших суток восемь раз нарушили режим тишины, однако украинские военные не пострадали. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, недалеко от Песков враг трижды открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Зайцево открывался огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Гранитного противник обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Тарамчук наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17. В окрестностях Попасной противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Водяного сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери
- Один украинский военный погиб, пятеро получили ранения за минувшие сутки в зоне АТО
- В зоне АТО прекратились обстрелы, пострадавших среди мирного населения нет
- Обстрелы обезводили Горловку
- Боевики постоянно провоцируют украинские войска, - Тымчук
- Атака на Станицу: зачем боевики хотят закрыть единственный пункт пропуска на Луганщине
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- На Донбассе один обстрел за сутки10:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ08:00
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием14:00
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона11:00
- Глава МИД Германии посетила прифронтовое Широкино10:00
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"08:00
- На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»15:00
- РФ отменила блокирование Азовского моря10:00
- Байден призвал граждан США покинуть Украину09:00
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии08:00
- В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года17:00
- В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин16:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Украина выразила протест РФ в связи с блокированием судоходства в Черном и Азовском морях14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля13:00
- ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента12:00
- Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС11:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ
- На КПВВ "Меловое" открылась обновленная сервисная зона
- В ОРДО заявили о резком скачке числа заболевших коронавирусом
- В Станице Луганской задержан один из командиров НВФ "ЛНР"
- На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»
- Кабмин дополнил программу єПідтримка
- На Донбассе СБУ во время учений обнаружила тайник с оружием
- Зеленский и Макрон обсудили процесс урегулирования на Донбассе
- Минреинтеграции презентовало проект для молодежи с Донбасса
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии