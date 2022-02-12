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Архив - Донецкая область

На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный

12.02.2022 10:00
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На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 11 февраля. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Невельского они дважды открывал огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия.
В районе Песков враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Стрелковое оружие оккупанты использовали и в районе Водяного.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в штабе ООС.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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