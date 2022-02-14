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Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
Жители Донецка поделились опытом поездки в Украину через Станицу Луганскую. Об этом сообщает Telegram-канал @blokpostdonbasschanel.
"На Южном АВ взяли билет за 460 руб на первый автобус в Луганск,в 7.55(есть ещё два в течении дня) Так как дорога ужасная,автобус немного опаздал по графику. В Луганске был около 12.30. Автобусы до Станицы уже не ходили,но в кассе подсказали,что нужно выйти на маршрутку и доехать до частников. Это недалеко. Частников довольно много,машина стоит 500 руб (ехать 10 минут). Можно заплатить самому,а можно подождать кого-то и поделить цену. В это время людей не было,платили полную цену,чтоб не стоять. Как объяснил водитель,основной поток людей утром,а вот в обед пусто уже и можно пройти спокойно. И действительно: в 13.30 уже были на другой стороне. Никаких тестов, подписания документов о невыезде и т.д.
С другой стороны тоже сели к частнику,до Северодонецка. Стоимость -300 грн. Но есть и рейсовые автобусы,если что.
Из-за того,что приехали ОБСЕ,долго не выпускали с территории КПП,около двух часов. По дороге ещё время занимали проверки на местных КПП. В итоге, в Северодонецке были в 16.00 по российскому времени.
Итог: цена проезда ниже,чем через Россию 1000 руб и 300 грн. Быстро и меньше нервотрёпки".
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
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