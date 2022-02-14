На Донбассе шесть обстрелов за сутки

14.02.2022 10:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Украинские военные не понесли потерь. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС

В частности, у Катериновки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, в направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия, недалеко от Марьенки враг обстреливал позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в окрестностях Водного незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.