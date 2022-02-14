- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
- В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами15:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую12:00
- На Донбассе шесть обстрелов за сутки10:00
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе09:00
- За сутки в ООС четыре обстрела11:00
- 11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек15:00
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях14:00
- Студентов ОРДО перевели на дистанционку12:00
Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев
Завтра, 15 февраля, 150 внутренних переселенцев получат льготные кредиты на жилье, сообщает Держмолодьжитло.
Розыгрыш начнется в 14:00. Трансляция будет проходить здесь.
Напомним, что в день розыгрыша подать заявку возможности не будет. Прием заявлений возобновится уже на следующий день - 16 февраля. Старые заявления, оставшиеся в реестре после прошлых розыгрышей, вновь становятся активными, повторно подаваться не надо.
Проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» реализуется Минреинтеграции совместно с Госмолодежьжильем за средства гранта, предоставленного Правительством Германии через Банк KfW. Через портал Действие осуществляется регистрация граждан для участия в программе, реализованной при участии проекта ПРООН Diia Support, который внедряется при поддержке Швеции.
Теги: Донбасс, кредит, жилье, отбор, ВПЛ
- Жители Донетчины смогут получить собственное жилье
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса
- В Донецкой области молодым семьям помогут с покупкой жилья
- Переселенцы и участники АТО смогут взять кредит для покупки жилья в селе
- Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма
- В Краматорске выделили 1 миллион гривен на утепление жилья
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
- В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами15:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую12:00
- На Донбассе шесть обстрелов за сутки10:00
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе09:00
- За сутки в ООС четыре обстрела11:00
- В Станице Луганской произошел взрыв в кафе10:00
- Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская17:00
- 11 февраля гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 346 человек15:00
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный10:00
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
- Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма16:00
- В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами15:00
- Шольц впервые прибыл в Украину14:00
- "COVID-тысячу" разрешили тратить на подписные издания13:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля11:00
- На Донбассе шесть обстрелов за сутки10:00
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе09:00
- Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину08:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- В ОРДО рассказали о новых антиковидных ограничениях
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля
- Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина
- В Станице Луганской произошел взрыв в кафе
- Ермак рассказал об итогах встречи советников Нормандии
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- Наблюдатели ОБСЕ начали покидать Украину
- На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный
- Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена