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Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times

15.02.2022 15:00
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Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times

Издание The Times опубликовало на первой полосе материал о подготовке Украины к возможному вторжению России, сообщает Цензор.НЕТ.
Передовицу проиллюстрировали фотографией 79-летней украинской пенсионерки Валентины Константиновской из Мариуполя, которая проходит базовый курс обращения с оружием, готовясь к сопротивлению российскому наступлению.



Теги: пенсионер, Мариуполь, The Times
 
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