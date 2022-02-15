Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times

15.02.2022 15:00

Издание The Times опубликовало на первой полосе материал о подготовке Украины к возможному вторжению России, сообщает Цензор.НЕТ.

Передовицу проиллюстрировали фотографией 79-летней украинской пенсионерки Валентины Константиновской из Мариуполя, которая проходит базовый курс обращения с оружием, готовясь к сопротивлению российскому наступлению.