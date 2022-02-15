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Пушилин сменил "мэра" Макеевки
После ареста "мэра" оккупированной Макеевки Сергея Голощапова новым "главой администрации" города станет "чиновник" из оккупированного Крыма Владислав Ключаров. Соответствующий "указ" главаря "ДНР" Дениса Пушилина появился сегодня, 15 февраля, сообщает ОстроВ.
Вчера, 14 февраля, Сергей Голощапов "указом" Пушилина был отстранен от должности "главы администрации" Макеевки. А сегодня на эту должность он назначил некоего Владислава Ключарова.
О Ключарове известно, что в оккупированном Крыму он считался "смотрящим за крымскими землями от донецких", поскольку с 2013 года был "замом председателя республиканского комитета по земельным ресурсам".
Он уроженец Макеевки, 1971 г.р. В 2000-х был директором ООО «Компания «Вторинвест» (Макеевка), затем директором по экономике «Продагросервис» (Херсон).
С 2011 года по 2013 был чиновником Макеевского горсовета, в том числе замом городского головы, после чего переехал в Крым.
Данные о Ключарове есть на сайте "Миротворец".
Теги: Донбасс, Макеевка, мэр, ОРДО
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