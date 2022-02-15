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Сутки в ООС: пять обстрелов и двое раненых
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военных. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В частности, недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В сторону Новотроицкого наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В окрестностях Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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