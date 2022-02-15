YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»

15.02.2022 12:00

Ресурс оккупантов ОРДО «Первый республиканский» попал под удаление из YouTube. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Он больше не отображаются при поиске в YouTube. При заходе по ссылке выводится сообщение, что «эта учетная запись заблокирована из-за нарушений правил сообщества YouTube».