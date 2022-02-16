Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского

16.02.2022 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, посетит Мариуполь. Об этом сообщили в Офисе президента Украины на запрос CNN, передает НВ.

Ожидается, что Зеленский будет в Мариуполе ближе к вечеру. Других подробностей в Офисе президента не раскрыли.

Ранее в город уже прибыли бизнесмен Ринат Ахметов и народный депутат Вадим Новинский.