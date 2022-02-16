Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141

16.02.2022 11:00

В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из британских ПТРК NLAW и американских гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня на одном из полигонов Донбасса прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.