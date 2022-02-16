Последние новости раздела
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки16:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times15:00
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов и двое раненых08:00
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
- В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами15:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую12:00
Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141
16.02.2022 11:00
В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из британских ПТРК NLAW и американских гранатометов M-141. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Сегодня на одном из полигонов Донбасса прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.
Теги: США, Донбасс, Великобритания, оружие, стрельбы, ООС
Читайте также:
- В Минобороны Британии ожидают от Трампа противостояния влиянию России
- На разбомбленной ракетами США базе асадитов хранилось химоружие - россияне сами "слили" компромат (ФОТО)
- США согласились предоставить Украине летальное оружие
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Десять чемоданов с винтовками, взрывчаткой и тысячами патронов: полиция Лас-Вегаса шокирована арсеналом оружия, найденным в номере кровавого стрелка, - New York Times
- РЕЦЕПТ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ ОТ БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки16:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times15:00
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»12:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов и двое раненых08:00
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев17:00
- В Краматорске стартовали учения с боевыми стрельбами15:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Ряд украинских сайтов подверглись масштабной DDOS-атаке08:00
- На КПВВ с Крымом появились бесплатные автобусы17:00
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки16:00
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля14:00
- Госдума утвердила обращение к Путину о "признании ЛДНР"13:00
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»12:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля
- Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- В Станице Луганской произошел взрыв в кафе
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев
- Глава МВД пригрозил стронникам сепаратизма