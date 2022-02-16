Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе

16.02.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
Так, в сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Орехового вооруженное формирование Российской Федерации обстреливало позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх