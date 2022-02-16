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За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе
За прошедшие сутки, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
Так, в сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.
В направлении Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Орехового вооруженное формирование Российской Федерации обстреливало позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Станицы Луганской оккупанты применили минометы калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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