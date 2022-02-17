В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах

17.02.2022 12:00

Проезд в общественном транспорте Харцызска, Иловайска и Зугрэса подорожает с 1 марта. "Распоряжение" об этом издала подконтрольная группировке "ДНР" "администрация" Харцызска.

"Согласовать повышение тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных городских маршрутах общего пользования городов Харцызска, Зугрэса, Иловайска на 4 рубля (1,5 гривны — Ред.) с 1 марта 2022 года", — говорится в "документе".

Сейчас цена проезда на автобусах и маршрутках в этих городах составляет 14 рублей (5,25 грн).