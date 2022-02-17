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Архив - Донецкая область

Зеленский провел совещание на Донбассе

17.02.2022 08:00
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Зеленский провел совещание на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по ситуации с безопасностью и готовности сил обороны к отражению вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что участники совещания заслушали доклад командующего Объединенными силами Александра Павлюка об оперативной ситуации в зоне проведения ООС.
А председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко и председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщили о процессе формирования подразделений территориальной обороны и ситуации безопасности в регионах.
Зеленский отметил важность противодействия российской пропаганде, обратив особое внимание на усиление влияния украинских средств массовой информации среди жителей востока Украины.
Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ, - отметил президент.
С докладами на совещании также выступили руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации Александр Апполонов, представители Донецкого и Луганского областных управлений СБУ, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, ГСЧС и других подразделений сектора безопасности и обороны.



Теги: Донбасс, совещание, Зеленский
 
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