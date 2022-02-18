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Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию
Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля, объявил эвакуацию населения в Россию. С таким призывом он выступил во время видеобращения.
Такое решение он объяснил тем, что в ближайшее время власти Украины якобы отдадут приказ о наступлении ВСУ на Донбассе.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию "ДНР" и "ЛНР"... Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию", - сказал он.
По его словам, в Ростовской области РФ уже готовы места для приема беженцев.
"В первую очередь - дети, женщины, люди пожилого возраста. В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Они будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", - заявил Пушилин.
Позже с соответствующим заявлением выступил и главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник.
"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке в пограничные пункты пропуска", - заявил представитель оккупационной структуры.
В какую область РФ будут эвакуировать жителей, он не уточнил, впрочем отметил якобы "Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей "Луганской Народной Республики".
"Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли", - добавил Пасечник.
Теги: Россия, Донбасс, эвакуация, ДНР
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