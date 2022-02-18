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Архив - Донецкая область

Зеленский побывал на передовой в районе ООС

18.02.2022 08:00
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Зеленский побывал на передовой в районе ООС

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны. Об этом сообщает Офис президента.
"Глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные подразделениям Вооруженных Сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.
Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в зоне ответственности подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
В ОП отмечают, что президент пообщался с военнослужащими и вручил подарки.



Теги: Донбасс, передовая, ООС, Зеленский
 
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