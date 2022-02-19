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Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки

19.02.2022 11:00
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Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:
дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
дважды Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм;
пять раз Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов;
Чермалык – из автоматических станковых гранатометов;
Новоселовку Вторую – из минометов калибра 82 мм;
четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм;
Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.;
Невельское из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм;
одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов;
трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов;
Нижнетеплое и поселок Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов;
Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
Попасную – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм;
с. Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов;
Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм;
Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм;
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм;
Лопаскино – из минометов калибра 120 мм;
Новотошковское – из минометов калибра 120 мм;
Николаевку – из минометов калибра 82 мм;
Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов;
четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВ нет".



Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
 
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