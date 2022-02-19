Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки

19.02.2022 11:00

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:

дважды Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм;

пять раз Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов;

Чермалык – из автоматических станковых гранатометов;

Новоселовку Вторую – из минометов калибра 82 мм;

четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм;

Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово – из минометов калибра 82 мм.;

Невельское из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм;

одиннадцать раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов;

трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов;

Нижнетеплое и поселок Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов;

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Попасную – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм;

с. Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов;

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм;

Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм;

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм;

Лопаскино – из минометов калибра 120 мм;

Новотошковское – из минометов калибра 120 мм;

Николаевку – из минометов калибра 82 мм;

Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов;

четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВ нет".