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Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации
Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации, сообщают местные СМИ.
"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.
"Документ" уже опубликован. Согласно его положениям, мобилизация проводится на всей территории ОРДО. Помимо призыва Пушилин постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.
Указ вступает в силу со дня его утверждения "парламентом ДНР". Сообщается, что в эти минуты "депутаты" начинают внеочередное заседание парламента.
Теги: Донбасс, мобилизация, Пушилин, ОРДО, приказ
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