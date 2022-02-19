Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации

19.02.2022 08:30

Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации, сообщают местные СМИ.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей", - заявил Пушилин.

"Документ" уже опубликован. Согласно его положениям, мобилизация проводится на всей территории ОРДО. Помимо призыва Пушилин постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов в объемах, определенных мобилизационными планами с учетом резерва.

Указ вступает в силу со дня его утверждения "парламентом ДНР". Сообщается, что в эти минуты "депутаты" начинают внеочередное заседание парламента.