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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода

19.02.2022 10:00
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В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода

Оккупационные "власти" ОРДО заявили, что вследствие обстрела поврежден Южно-Донбасский водопровод, без воды могут остаться города и поселки с обеих сторон линии разграничения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на марионеточного "главу администрации Докучаевска" так называемой "ДНР" (ОРДО) Александра Качанова и "представителя народной милиции" ОРДО Эдуарда Басурина.
"По информации от водоканала, перебит Южно-Донбасский водопровод 1-го подъема", - написал Качанов в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что Южно-Донбасский водопровод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по обе стороны линии разграничения.
В свою очередь, Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков с обеих сторон от линии столкновения могут остаться без питьевой воды.
"В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии столкновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - заявил журналистам Басурин.



Теги: Донбасс, водовод, повреждения, ОРДО
 
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