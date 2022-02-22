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Архив - Донецкая область

РФ признала "независимость" "ЛДНР"

22.02.2022 08:00
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РФ признала "независимость" "ЛДНР"

Россия признала так называемые "ЛНР" и "ДНР"и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес их на ратификацию в Госдуму, пишет в ночь на вторник, 22 февраля, ТАСС.
Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ "республик". Кроме того:
- соглашения предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств;
- договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением;
- соглашения предусматривают право строительства и использования военных баз на территории сторон;
- ратификация договоров не потребует дополнительных бюджетных ассигнований;
- Россия, "ДНР" и "ЛНР" будут консультироваться в случае опасения одной из сторон в целях совместной обороны;
- "ДНР" и "ЛНР" заключат отдельные соглашения с Россией по вопросу двойного гражданства;
- Россия будет принимать меры для поддержания банковских систем "ДНР" и "ЛНР", исходя из того, что платежным средством там является рубль;
- "ДНР" и "ЛНР" будут принимать меры по унификации гражданского, налогового и пенсионного законодательств.



Теги: Россия, признание, ДНР, ЛНР
 
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