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В "ДНР" объявили "весенний призыв"
22.02.2022 10:00
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин постановил осуществить призыв на военную службу жителей ОРДО 1995-2004 годов рождения. Соответствующий "указ" опубликован сегодня на официальном сайте Пушилина.
В тексте "документа" сказано:
"Постановляю осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу (далее призываники".
По информации Пушилина, призывники будут направлены в резерв "командования народной милиции ДНР" для прохождения службы.
Теги: Донбасс, призыв, ОРДО
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