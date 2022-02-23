- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий09:00
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов
Сепаратисты продолжают обстрелы - в Луганской области полностью обесточены восемь населенных пунктов обесточены, еще три - частично, а в Донецкой области полностью без света один поселок и еще один частично. Об этом сообщает Корреспондент.net.
"По состоянию на 12:00 23.02.2022 года обесточено 67 трансформаторных подстанций, 2949 потребителей находятся без света, из них 44 из г. Счастья. 8 населенных пунктов обесточены полностью, 3 частично", - сообщает Луганское энергетическое объединение.
При этом из-за обстрелов со стороны сепаратистов коммунальные службы не могут начать ремонт подстанций в населенных пунктах Трехизбенка, Старый Айдар, Новозвановка, Троицкое, Выскрива, Врубовка, Орехово и Плужное.
Также энергетики просят учесть тот факт, что украинской стороной СЦКК через команду СММ ОБСЕ в настоящее время не получены гарантии безопасности и подтверждения соблюдения режима прекращения огня со стороны представителей вооруженных формирований и администрации РФ в Луганской области для возобновления работ.
В свою очередь в Донецкой области в результате обстрелов со стороны сепаратистов в окрестностях пгт Курдюмовка и с. Зеленополье произошло повреждение воздушных линий электропередач. Теперь обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка, Бахмутского района, (около 9 тысяч человек). Также обесточена насосная станция Белая Гора, из-за чего частично прекращено водоснабжение Константиновку Краматорского района (всего 4,5 тысячи человек), сообщает ГСЧС.
Теги: Донбасс, электроснабжение, обстрелы
- Деньги - лучший подарок: Латвия перешла на евро
- Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- Вести из обменников: прогноз по доллару и евро на неделю
- В "ЛНР" паника: срочно готовят генераторы и боятся внезапного отключения электричества
- Евро-2009: к нам едет Платини
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку14:00
- "Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта11:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля15:00
- YouTube заблокировала аккаунт главаря "ДНР"14:00
- Данилов объявил о введении ЧП в Украине13:00
- Кабмин рекомендовал украинцам не ездить в Россию и ОРДЛО12:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы09:00
- Путин обозначил границы "признанных" РФ "ЛДНР" и выдвинул Украине новый "ультиматум"08:00
- Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra (ВИДЕО)17:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"
- В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых
- В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"
- Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция
- В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек