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Архив - Донецкая область

На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов

23.02.2022 16:00
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На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов

Сепаратисты продолжают обстрелы - в Луганской области полностью обесточены восемь населенных пунктов обесточены, еще три - частично, а в Донецкой области полностью без света один поселок и еще один частично. Об этом сообщает Корреспондент.net.
"По состоянию на 12:00 23.02.2022 года обесточено 67 трансформаторных подстанций, 2949 потребителей находятся без света, из них 44 из г. Счастья. 8 населенных пунктов обесточены полностью, 3 частично", - сообщает Луганское энергетическое объединение.
При этом из-за обстрелов со стороны сепаратистов коммунальные службы не могут начать ремонт подстанций в населенных пунктах Трехизбенка, Старый Айдар, Новозвановка, Троицкое, Выскрива, Врубовка, Орехово и Плужное.
Также энергетики просят учесть тот факт, что украинской стороной СЦКК через команду СММ ОБСЕ в настоящее время не получены гарантии безопасности и подтверждения соблюдения режима прекращения огня со стороны представителей вооруженных формирований и администрации РФ в Луганской области для возобновления работ.
В свою очередь в Донецкой области в результате обстрелов со стороны сепаратистов в окрестностях пгт Курдюмовка и с. Зеленополье произошло повреждение воздушных линий электропередач. Теперь обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка, Бахмутского района, (около 9 тысяч человек). Также обесточена насосная станция Белая Гора, из-за чего частично прекращено водоснабжение Константиновку Краматорского района (всего 4,5 тысячи человек), сообщает ГСЧС.



Теги: Донбасс, электроснабжение, обстрелы
 
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