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В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ

23.02.2022 11:00
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В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ

Жители Мариуполя провели акцию против агрессии России. Об этом сообщает "Радіо Свобода".
Акция прошла на Театральной площади. Ее участники собрались, чтобы высказать свою позицию о том, что "Мариуполь – это Украина" и показать свое нежелание быть в составе группировки "ДНР" или России.
Люди держали в руках украинские флаги и плакаты с надписями: "Россия – страна-агрессор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". По данным полиции, на акцию пришли более 1000 жителей. Люди говорили о том, "что важно так выйти и в Краматорске, и в Бахмуте, и в Славянске и где угодно, где опасность особенно близка".
Участниками мероприятия являлись волонтеры, военные, ветераны и другие жители Мариуполя. Акцию организовали мариупольские активисты.



Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, акция, протест, агрессия
 
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