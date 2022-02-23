- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий09:00
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ
Жители Мариуполя провели акцию против агрессии России. Об этом сообщает "Радіо Свобода".
Акция прошла на Театральной площади. Ее участники собрались, чтобы высказать свою позицию о том, что "Мариуполь – это Украина" и показать свое нежелание быть в составе группировки "ДНР" или России.
Люди держали в руках украинские флаги и плакаты с надписями: "Россия – страна-агрессор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". По данным полиции, на акцию пришли более 1000 жителей. Люди говорили о том, "что важно так выйти и в Краматорске, и в Бахмуте, и в Славянске и где угодно, где опасность особенно близка".
Участниками мероприятия являлись волонтеры, военные, ветераны и другие жители Мариуполя. Акцию организовали мариупольские активисты.
Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, акция, протест, агрессия
- 50 стран провели глобальную акцию против самой опасной компании в мире (ВИДЕО)
- Марш протеста отчаявшихся людей против нынешней власти жестоко "успокоили" правоохранители (ВИДЕО)
- “Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО
- В Мариуполе скутеристы готовятся к акции протеста
- Кабмину указали на дверь
- "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку14:00
- "Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта11:00
- Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет10:00
- В Мариуполе прошла акция против агрессии РФ11:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
- Зеленский издал указ о призыве резервистов и объявил налоговые каникулы09:00
- Путин обозначил границы "признанных" РФ "ЛДНР" и выдвинул Украине новый "ультиматум"08:00
- Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra (ВИДЕО)17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля16:00
- Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"15:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"13:00
- В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений12:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"
- В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых
- В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"
- Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет
- В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек