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Архив - Донецкая область

Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов

24.02.2022 12:00
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Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов

Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram.
Эвакуационные рейсы запланированы:
- Луганская область: два поезда из Сватово и Рубежного 24 февраля;
- Донецкая область: два состава из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки;
- Одесская область: один поезд из Одессы.
Подчеркивается, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения составов не раскрываются.
Обновленная информация будет появляться на официальных страницах Укрзализныци в соцсетях, а также объявляться на вокзалах городов.



Теги: Донбасс, Укрзализниця, эвакуация
 
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