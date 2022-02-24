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Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов
24.02.2022 12:00
Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram.
Эвакуационные рейсы запланированы:
- Луганская область: два поезда из Сватово и Рубежного 24 февраля;
- Донецкая область: два состава из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки;
- Одесская область: один поезд из Одессы.
Подчеркивается, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения составов не раскрываются.
Обновленная информация будет появляться на официальных страницах Укрзализныци в соцсетях, а также объявляться на вокзалах городов.
Теги: Донбасс, Укрзализниця, эвакуация
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