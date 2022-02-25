Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города

25.02.2022 13:00

Вблизи Мариуполя 25 февраля идут боевые действия. Российские танки приближаются к городу. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Вадим Бойченко, передает РБК-Украина.

По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.

"Российские танки двигаются в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти в убежища", - сказал мэр.