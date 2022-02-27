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Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта

27.02.2022 10:00
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Ситуация в Мариуполе на утро 27 марта

Мариуполь находится под контролем украинских военных. Ведется позиционное противостояние, сообщает пресс-служба городской администрации.
Возле города идут обстрелы по мирным поселкам со стороны военных  российской федерации. В частности, в результате авиаудара вчера пострадал поселок Сартана
В 6:00 городской коммунальный транспорт вышел на линии. В результате аварийного отключения напряжения ПС №8,9 – От Стана 3000 – 45 школа – Кальмиусский рынок – ТБО – Межевая – Восточный, трамвайные маршруты №9,11 – закрыты. В связи с военными действиями часть дорог засыпана шлаком.
Маршруты выполняются с измененной схемой движения:
Троллейбусы: №2,15,17 - выполняют разворот через Парк "Веселка"; №12 - Кальмиусский рынок -ЖМР "Западный" (также в обратном направлении); №24 - АС-2 - Парк "Веселка", (в обратном направлении Парк "Веселка" - через ул. Громова-АС-2).
Автобусы: №25а,28а - разворот через Парк "Веселка"; № 15А -ЖМР "Западный" (по пр. Строителей) - парк "Веселка"; №14А-АС-2-п. Мирный (в обратном направлении п. Мирный – АС-2 – через ул. Громова); №2 пл. Освобождения - п. Моряков (через пр. Строителей, ул. Бахчиванджи), в обратном направлении - п. Моряков – п. Освобождения (через ул. Громова); №10 Правый берег – п. Южный (через пр. Строителей, ул. Бахчиванджи), в обратном направлении – п. Южный – Правый берег (через ул. Громова).
По состоянию на 07.00 в мариупольских больницах находятся 47 человек (мирные жители), в том числе 17 тяжелых пострадавших. А именно:
ОЛИЛ: 22 поступило – 20 продолжающих лечение (в т.ч. 8 тяжелых)
МЛ№4: 9 поступило – 7 продолжают лечение (в т.ч. 2 тяжелых)
МЛ№1: 17 поступило – 16 продолжают лечение (в т.ч. 6 тяжелых)
МТМО: 3 поступило – 3 продолжают лечение (в т.ч. 1 крайне тяжелый)
БСМП: 2 поступило - 1 продолжает лечение.



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, ситуация
 
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