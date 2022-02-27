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Архив - Донецкая область

Волноваха подверглась массированному артобстрелу

27.02.2022 15:00
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Волноваха подверглась массированному артобстрелу

Город Волноваха Донецкой области находится под контролем Украины, но ситуация в населенном пункте крайне тяжелая. Об этом 27 февраля сообщила представитель Донецкой ОГА Татьяна Игнатенко, передает ТСН.
"Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже бьют. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три-пять метров. Воды нет уже в течение нескольких дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продовольствие нет возможности", – говорится в сообщении.
В ОГА также сообщили, что у жителей Волновахи разряжены телефоны, связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.
Больница тоже пострадала: россияне попали в здание лор-отделения.
Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам.



Теги: Донбасс, война, Волноваха, обстрел
 
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