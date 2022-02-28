Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг

28.02.2022 17:00

Все услуги за февраль, предоставляемые коммунальными предприятиями Мариуполя и ДТЭК, будут бесплатными. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко.

"В связи с военным временем для того, чтобы сохранить материальное положение мариупольских семей, оплата за февраль за коммунальные услуги коммунальных предприятий Мариуполя и услуги ДТЭК начисляться не будут", - заявил Вадим Бойченко.

Напомним, что все коммунальные предприятия продолжают работать.