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Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда
01.03.2022 08:00
01.03.22 в 9.00 часов из Краматорска состоятся отправления на Ужгород (номер 45/46) 14 вагонов, посадка на поезд по билетам и на Львов (номер 141/142), 15 вагонов, посадка на поезд тоже по билетам.
Отправление поездов будет происходить с подгрузкой людей без билетов до 150 человек в каждый поезд. У кого есть возможность, покупайте билеты, это гарантирует посадку!
Теги: Донбасс, Львов, Краматорск, Ужгород, эвакуация
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