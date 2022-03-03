Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск

03.03.2022 16:00

На Донетчину едет поезд Ивано-Франковск-Краматорск-Константиновка. И сразу обратно с Константиновки на Ивано-Франковск. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Отправление этого поезда ожидается около 18-20 часов. Посадка пассажиров с билетами за 1 и 2 число, подсадка так же эвакуируемых людей.