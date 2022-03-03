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Архив - Донецкая область

В ДонОГА опубликовали полный список эвакуированных жителей разрушенной Волновахи

03.03.2022 11:00
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В ДонОГА опубликовали полный список эвакуированных жителей разрушенной Волновахи

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко обнародовал полный перечень жителей города Волноваха, которые были эвакуированы из разрушенного города. Об этом он сообщает в Facebook.
С полным списком эвакуированных жителей можно ознакомиться здесь.



Теги: Донбасс, Волноваха, эвакуация, список
 
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