В ДонОГА опубликовали полный список эвакуированных жителей разрушенной Волновахи

03.03.2022 11:00

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко обнародовал полный перечень жителей города Волноваха, которые были эвакуированы из разрушенного города. Об этом он сообщает в Facebook.

С полным списком эвакуированных жителей можно ознакомиться здесь.