Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34

04.03.2022 13:00

Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет был сбит 4 марта над Волновахой на Донетчине. Об этом сообщает штаб ООС.

"Этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, ведутся активные розыски", - говорится в сообщении.

Об этом сбитом самолете написал в Facebook и журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня воины 54-й механизированной бригады на Донецком направлении сбили российский истребитель, судя по остаткам киля, это – "Сухой". Российский самолет наносил удары по гражданским объектам и не ожидал мастерских действий украинской противовоздушной обороны", - отметил Бутусов.