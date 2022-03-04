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Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
04.03.2022 13:00
Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет был сбит 4 марта над Волновахой на Донетчине. Об этом сообщает штаб ООС.
"Этот самолет бомбил жилье мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Пилот катапультировался, ведутся активные розыски", - говорится в сообщении.
Об этом сбитом самолете написал в Facebook и журналист Юрий Бутусов.
"Сегодня воины 54-й механизированной бригады на Донецком направлении сбили российский истребитель, судя по остаткам киля, это – "Сухой". Российский самолет наносил удары по гражданским объектам и не ожидал мастерских действий украинской противовоздушной обороны", - отметил Бутусов.
Теги: Россия, Донбасс, Волноваха, истребитель, уничтожение
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