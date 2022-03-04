Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр

04.03.2022 17:00

Завтра, 5 марта, на автовокзал Краматорска к 8:00 планируется подача автобуса на Днепр. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

Отправление автобуса произойдет по его наполнению.