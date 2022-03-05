Последние новости раздела
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью17:00
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей16:00
- Эвакуация из Мариуполя сорвана14:00
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения10:00
- Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи09:30
- В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ09:00
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр17:00
- Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске15:00
- Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-3413:00
- Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск16:00
Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей
05.03.2022 16:00
Около 400 жителей Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать за сегодня. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
"Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, неподалеку от которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.
Хотя на сегодня мы намеревались и необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи - продвигаться туда было крайне опасно.
Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Волноваха, эвакуация
Читайте также:
- На двух гектарах в Волновахе вырастили 18 тонн конопли
- 610 миллионов - мало. Янукович рассказал, сколько денег хочет от Евросоюза
- Известный экономист: "Валютные "качели" - это следствие революции, их нужно просто переждать"
- Жесть: в Украине повышают тарифы на 120%!
- Жебривский хочет демонополизации и не только
- В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью17:00
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей16:00
- Эвакуация из Мариуполя сорвана14:00
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы13:00
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения10:00
- Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи09:30
- В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ09:00
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр17:00
- Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске15:00
- Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-3413:00
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью17:00
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей16:00
- Эвакуация из Мариуполя сорвана14:00
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы13:00
- В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны12:00
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения10:00
- Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи09:30
- В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ09:00
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр17:00
- Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске15:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- В ДонОГА опубликовали полный список эвакуированных жителей разрушенной Волновахи
- Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск
- Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 марта
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр
- Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
- Генпрокуратура начала расследование по факту госизмены руководства Станицы Луганской
- Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе
- Песков анонсировал второй раунд мирных переговоров
- Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией
- Ночью оккупанты обстреляли жилой сектор Лисичанска