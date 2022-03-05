Главная / Новости / Донецкая область / Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью
Последние новости раздела
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион11:00
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов08:00
- Фонд Ахметова доставил в Краматорск партию медикаментов17:00
- Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя16:00
- Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине14:00
- Опубликован список эвакуированных 5 марта жителей Волновахи13:00
Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью
05.03.2022 17:00
Сегодня ночью из Славянска отправят поезд на Ужгород. Людям разрешили выезжать в комендантский час для посадки на поезд. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Внимание! В ночь на 6 марта, в 0:30, на вокзале Славянска формируется поезд на Ужгород. Посадка возможна, несмотря на комендантский час!" - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, Ужгород, поезд, эвакуация
Читайте также:
- Славянск получил в свое распоряжение новый вокзал (ФОТО)
- Укрзализниця сняла поезд Skoda с маршрута "Донецк-Мариуполь"
- Несовершеннолетние хулиганы разбили окна в двух пассажирских поездах
- В Славянске вооружённые люди попытались захватить поезд "Москва-Мариуполь"
- Пьяные отец и сын устроили потасовку с милиционерами в электричке
- Готовьте ваши денежки. Стоимость проезда в новых скоростных поездах будет зашкаливать
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций16:00
- В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион11:00
- В оккупированном Луганске произошел взрыв на нефтебазе10:00
- Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы08:30
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов08:00
- В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов17:00
- Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов16:00
- Фонд Ахметова доставил медикаменты в Запорожскую область15:00
- В Украине начали выплачивать компенсацию за потерянную из-за войны работу14:00
- Из Запорожья в Мариуполь направили эвакуационные автобусы и гумпомощь13:00
- РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам12:00
- На ЖД вокзале Славянска развернули пункт обогрева для эвакуирующихся11:00
- В ЛугОГА рассказали о ситуации в области утром 8 марта10:00
- Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 8 марта09:00
- В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ08:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- Опубликован список эвакуированных 5 марта жителей Волновахи
- В ДонОГА опубликовали список эвакуационных поездов на 6 марта
- Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей
- Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя
- Оккупанты повредили магистральный газопровод на Донетчине
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы
- В Мариуполе объявлена эвакуация мирного населения
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения