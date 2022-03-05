Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью

05.03.2022 17:00

Сегодня ночью из Славянска отправят поезд на Ужгород. Людям разрешили выезжать в комендантский час для посадки на поезд. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Внимание! В ночь на 6 марта, в 0:30, на вокзале Славянска формируется поезд на Ужгород. Посадка возможна, несмотря на комендантский час!" - говорится в сообщении.