Опубликован список эвакуированных 5 марта жителей Волновахи

06.03.2022 13:00

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко опубликовал полный перечень жителей Волновахи, которые были эвакуированы из разрушенного города 5 марта.

С полным списком эвакуированных жителей можно ознакомиться здесь.