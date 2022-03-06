Войска РФ сорвали вторую попытку эвакуации из Мариуполя

06.03.2022 16:00

В Мариуполе сорвана вторая попытка обеспечения "зеленого коридора" для эвакуации гражданских лиц. Она снова закончилась обстрелами со стороны россиян, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в воскресенье, 6 марта.

"Нужно понимать, что из-за убийства оккупационными войсками гражданских гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает, когда начинать стрелять и в кого. Сегодня повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины", – написал Геращенко в Telegram.

По его словам, бойцы отряда специального назначения Национальной гвардии Украины, полиция и другие подразделения информировали граждан об опасности таких дорожных коридоров. Советник главы МВД также призвал граждан оставаться в убежищах, если не обеспечена полная тишина.