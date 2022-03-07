В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион

07.03.2022 11:00

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко проинформировал о деталях поставок продовольствия в магазины Донетчины. Об этом он сообщил в Facebook.

Согласно информации, в ДонОГА постепенно налаживают обеспечение магазинов области продовольствием. Отмечается, что пути поставок из других областей сейчас затруднены, но уже отработано взаимодействие с местными производителями – это уже постепенно стабилизирует ситуацию.

Сеть АТБ уже отправила в Донецкую область 20 машин в 24 магазина 12 городов. Везут бакалею, овощи и фрукты. Уже доставлены товары в Курахово и Угледар. Пока что объемов недостаточно, но их постепенно увеличивают.

Сеть Сильпо плотно работает с местными поставщиками. На прилавках есть молоко, овощи, фрукты, рыба, хлеб. Сегодня должны завезти мясо. Пока нет круп и сахара, но это вопрос в работе.

В сети Семья подсортировка идет в рамках возможностей.

Несетевые торговые точки обеспечивают себя товаром самостоятельно.

В ДонОГА утверждают, что наибольшей проблемой остается то, что, ввиду рисков, оптовые поставщики поднимают цены на товары, которые едут в Донецкую область. Представители городов прилагают все усилия, чтобы это исправить. Кроме того, есть трудности с доставкой товаров в опасные районы.

"Очень прошу всех закупать товаров не больше, чем нужно. Если не будет чрезмерного спроса, положение очень скоро нормализуется"

- отмечает глава области.

Кроме того, согласно информации, уже поступает гуманитарная помощь:

Из Львова пришли две машины с вещами, подушками, одеялами, продуктами, водой и медикаментами.

Из Днепра пришли две машины с 40 тонн курятины и полуфабрикатов. Половину разгрузили в Мирнограде, половину сегодня разгрузят в Славянске.

Из Черкасс пришли две машины по 20 тонн каждая, привезли курятину и полуфабрикаты. 20 тонн раздали на нужды военных, 15 – на нужды 14 общин области.

"Ситуация непростая, но мы решаем ее. Все будет Украина!"

- подытожил Кириленко.