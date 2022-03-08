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Архив - Донецкая область

Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов

08.03.2022 16:00
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Гумконвой из Запорожья не доехал до Мариуполя из-за обстрелов

Выехавшая из Запорожья колонна гуманитарной помощи Мариуполю остановилась в городе Орехов из-за боевых действий, сообщил во вторник, 8 марта, в эфире канала Украина 4 гендиректор Запорожстали Александр Мироненко.
"В настоящее время из Запорожья вышла колонна из 30 автобусов и 8 фур с гуманитарной помощью, лекарства, продукты питания. Эта колонна по состоянию на час назад находится в городе Орехов, но за городом начались боевые действия и координаторами колонны из областной государственной администрации Запорожской и Донецкой областей принимается решение о дальнейших действиях: возвращать колонну или подождать пока завершатся боевые действия и следовать дальше в Мариуполь", – рассказал Мироненко.



Теги: Донбасс, Мариуполь, боевые действия, гуманитарный конвой
 
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