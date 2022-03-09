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Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе
09.03.2022 17:00
Российские войска совершили целенаправленную бомбардировку детской больницы города Мариуполя. Об этом сообщает Городской совет Мариуполя.
"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, бомбардировка, больница
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