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Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта
10.03.2022 08:30
Сегодня, 10.03.22, ряд поездов отправятся из Краматорска в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Одессы. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска.
Среди заявленных маршрутов обнародован следующий список:
- №262/261 во Львов, 13 вагонов, в 09.00;
- №46/45 в Ужгород, 13 вагонов.
- №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск, 10 вагонов;
- №90/89 в Одессу;
- №92/91 Константиновка – Одесса.
По всем поездам, где время отправления не указано, оно не известно, но точно они будут поданы в течение дня. Также, на вокзале работает палатка для обогрева и раздают горячий чай.
Теги: Донбасс, Краматорск, эвакуация, поезда
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