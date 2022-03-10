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Архив - Донецкая область

В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным

10.03.2022 17:00
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В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным

В Городском совете Бахмута информируют о предоставлении помощи для эвакуированных людей из населенных пунктов, где на данный момент проходят ожесточенных боевые столкновения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Бахмута.
"В Бахмутском городском центре культуры и досуга имени Евгения Мартынова, расположенном по адресу площадь Свободы, 1, организован пункт регистрации лиц, эвакуируемых с опасных территорий. Ежедневно с 09:00 до 16:00 можно обратиться за помощью в решении вопросов организации временного пребывания, получить сменную одежду и продукты питания", - говорится в сообщении.
За дополнительной информацией предлагается обращаться по телефону +380952246157.



Теги: Донбасс, помощь, эвакуация, Бахмут
 
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